Глава Роспотребнадзора: коронавирус начнет ослабевать
Нельзя говорить, что коронавирус уйдет до весны, но он, вероятно, будет ослабевать, приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной, передает RT.
В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки. Это максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии.
Новых случаев заболевания выявлено 24 326, выписаны 23 226 переболевших COVID-19. Тем временем Ura.ru отмечает, что в ЯНАО растет смертность от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru