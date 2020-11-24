Глава Роспотребнадзора: коронавирус начнет ослабевать

Нельзя говорить, что коронавирус уйдет до весны, но он, вероятно, будет ослабевать, приводит РИА Новости слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее во вторник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется с 2021 года и будет добровольной, передает RT.

В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки. Это максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии.

Новых случаев заболевания выявлено 24 326, выписаны 23 226 переболевших COVID-19. Тем временем Ura.ru отмечает, что в ЯНАО растет смертность от коронавируса.

