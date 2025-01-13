Глава Рособрнадзора заявил, что речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет

Речи об отмене в России Единого госэкзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы речи идёт. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Медицинский факт!»: Учитель Ямбург защитил ЕГЭ от депутата Нилова

По его словам, все изменения в сфере образования анонсируются за несколько лет, чтобы у выпускников было время «к ним приготовиться».

«Всем учащимся старших классов рекомендуем спокойно продолжать подготовку к экзаменам», - указал Музаев, призвав также опираться «на официальную информацию Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема отмены ЕГЭ в Кремле не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ОбразованиеРособрнадзорЭкзаменыЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры