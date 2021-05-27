Глава Рособрнадзора назвал свою оценку на пробном ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев попробовал сдать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. По его словам, он получил оценку не ниже «четверки». Чиновник отметил, что на написание экзамена ему было выделено 30 минут, при этом необходимо было выполнить три задания из первой части и развернутую часть — сочинение по темы Победы.

«Сочинение я не успел дописать, но не «тройку» я получил точно», — признался Музаев. Задания с короткими ответами он решил.

Кроме того, Глава Рособрнадзора отметил, что ему, как выпускнику, не сдававшему ЕГЭ, было интересно посмотреть эту процедуру и понять, насколько она отличается от «прошлых экзаменов».

Напомним, в этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию.