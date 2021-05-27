Глава Рособрнадзора назвал свою оценку на пробном ЕГЭ
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев попробовал сдать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. По его словам, он получил оценку не ниже «четверки». Чиновник отметил, что на написание экзамена ему было выделено 30 минут, при этом необходимо было выполнить три задания из первой части и развернутую часть — сочинение по темы Победы.
«Сочинение я не успел дописать, но не «тройку» я получил точно», — признался Музаев. Задания с короткими ответами он решил.
Кроме того, Глава Рособрнадзора отметил, что ему, как выпускнику, не сдававшему ЕГЭ, было интересно посмотреть эту процедуру и понять, насколько она отличается от «прошлых экзаменов».
Напомним, в этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию.
А ранее в четверг, 27 мая, Анзор Музаев рассказал, что в каждом пункте проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году будет организован полицейский пост. Он подчеркнул, что их оборудуют для обеспечения безопасности участников ЕГЭ. В свою очередь, в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что Рособрнадзор будет докладывать о проведении Единого государственного экзамена еженедельно, а итоговый доклад будет представлен правительству до 15 сентября.
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