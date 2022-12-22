Глава Росмолодежи заявила, что 77% молодых людей являются патриотами
Глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила, что в России 77% молодых людей являются патриотами своей страны.
Во время заседания Госсовета по молодежной политике она подчеркнула, что 91% российской молодёжи гордятся историей страны и её культурой.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работающие в сфере молодёжной политики специалисты должны чувствовать поддержку со стороны федеральных и региональных властей, сообщает RT.
Также он подчеркнул, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране, сообщает телеканал «360».
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