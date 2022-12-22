Глава Росмолодежи заявила, что 77% молодых людей являются патриотами

Во время заседания Госсовета по молодежной политике она подчеркнула, что 91% российской молодёжи гордятся историей страны и её культурой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работающие в сфере молодёжной политики специалисты должны чувствовать поддержку со стороны федеральных и региональных властей, сообщает RT.

Также он подчеркнул, что система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране, сообщает телеканал «360».

