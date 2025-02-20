Глава республики Алтай Турчак отправил в отставку главу района

Объясняя такое решение, Турчак написал, что поводом для увольнения чиновника стали некачественная работа и нарушения антикоррупционного законодательства. Никаких других подробностей он не привел. Известно лишь, что уволенный чиновник в декабре прошлого года был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде выговора.

Ранее вице-губернатор Саратовской области Пивоваров ушел в отставку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

