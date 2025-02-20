Глава республики Алтай Турчак отправил в отставку главу района
Глава республики Алтай Андрей Турчак отправил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочетова в отставку. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.
Объясняя такое решение, Турчак написал, что поводом для увольнения чиновника стали некачественная работа и нарушения антикоррупционного законодательства. Никаких других подробностей он не привел. Известно лишь, что уволенный чиновник в декабре прошлого года был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде выговора.
Ранее вице-губернатор Саратовской области Пивоваров ушел в отставку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru