Глава республики Алтай Турчак отправил в отставку главу района

Глава республики Алтай Андрей Турчак отправил главу Усть-Коксинского района Дмитрия Кочетова в отставку. Об этом губернатор сообщил в своём Telegram-канале.

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Объясняя такое решение, Турчак написал, что поводом для увольнения чиновника стали некачественная работа и нарушения антикоррупционного законодательства. Никаких других подробностей он не привел. Известно лишь, что уволенный чиновник в декабре прошлого года был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде выговора.

Ранее вице-губернатор Саратовской области Пивоваров ушел в отставку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей ТурчакРеспублика Алтай.ОтставкаУвольнение

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