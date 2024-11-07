Глава Ralf Ringer попал под суд за неуплату более 588 млн рублей налогов

В ведомстве указали, что обвиняемые, с использованием данных 14 аффилированных компаний, предоставили в налоговую службу ложные сведения. Общая сумма неуплаченных налогов на добавленную стоимость превысила 588 млн рублей.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное в отношении 50-летних генеральных директоров... В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «пособничество в уклонении от уплаты налогов», - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Санкт-Петербурга заявили, что сотрудник банка, укравший у клиентов 33 млн рублей, получил 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.