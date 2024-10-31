В ДНР задержали готовившего теракт в здании прокуратуры мужчину
Жителя Донецка, готовившего теракт в здании районной прокуратуры, задержали правоохранители. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова.
Фигурант по заданию украинских спецслужб планировал подорвать самодельное взрывное устройство на базе противопехотной мины, мужчина намеревался совершить преступление в дневное время, чтобы нанести максимальный ущерб.
На допросе задержанный рассказал, что был завербован через чаты проукраинских групп. Мужчине поручили осуществить подрыв прокуратуры «в целях устрашения местного населения». Фигурант признал вину и раскаялся.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, теракте и незаконном приобретении, хранении, сбыте взрывчатки.
Ранее в Херсонской области задержали двух местных жителей, причастных к подрыву здания муниципальной администрации в октябре 2022 года, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru