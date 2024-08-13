Глава пресс-службы МЧС объяснил, почему взрыв называют «хлопком»

По его словам, в министерстве есть «своя внутренняя сигнальная система», согласно которой бытовые происшествия, несмотря на недоумение граждан, называют «хлопком».

«Для нас слово «взрыв» означает теракт. По контрасту с ним, бытовое ЧП, какие бы масштабы оно ни приняло, обозначается термином «хлопок», - пояснил Охотенко.

Ранее пять человек погибли в результате взрыва газовых баллонов на строительной площадке в чеченском селе Башин-Кали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

