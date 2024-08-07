Фигурантов дела о ЧП в Нижнем Тагиле отправили под домашний арест
Свердловский областной суд отправил под домашний арест двух слесарей и мастера компании «Газэкс». Об этом сообщает РИА Новости.
Сотрудники предприятия обвиняются в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к обрушению двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.
Отмечается, что в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу было отказано.
«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 1 октября включительно», - указывается в сообщении.
Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В результате обрушились два подъезда. Погибли 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru