Фигурантов дела о ЧП в Нижнем Тагиле отправили под домашний арест

Сотрудники предприятия обвиняются в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к обрушению двух подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле.

Отмечается, что в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу было отказано.

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 1 октября включительно», - указывается в сообщении.

Взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В результате обрушились два подъезда. Погибли 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

