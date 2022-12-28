Глава поселка в Хабаровском крае умер во время конфликтного совещания
Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время совещания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.
Как сообщили агентству, 56-летний Семенов скончался во время прошедшего накануне совещания координационного совета.
«Совещание шло конфликтно: и участники, и глава — все разговаривали на повышенных тонах, были крики. Главе стало плохо, вызвали скорую, но сделать уже ничего было нельзя», — рассказали в администрации.
По предварительным данным, причиной смерти главы поселка стал инсульт, пишет «Свободная пресса». Исполнять обязанности Семенова будет его заместитель.
Андрей Семенов возглавил администрацию Ванино в декабре 2021 года. До этого чиновник более 23 лет проработал на руководящей должности в компании «Ростелеком» в городе Советская Гавань, пишет РИА ФАН.
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