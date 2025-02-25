Глава поселения и депутат арестованы по делу об убийстве женщины

Глава Рымникского сельского поселения Брединского района Челябинской области, депутат местного собрания и его сын арестованы по обвинению в похищении и убийстве 46-летней женщины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд заключил их под стражу до 24 апреля.