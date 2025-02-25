Глава поселения и депутат арестованы по делу об убийстве женщины
Глава Рымникского сельского поселения Брединского района Челябинской области, депутат местного собрания и его сын арестованы по обвинению в похищении и убийстве 46-летней женщины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Суд заключил их под стражу до 24 апреля.
По данным следствия, вечером 23 февраля трое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили жительницу поселка Рымникский из ее дома из-за конфликта, после чего убили.
В полиции ранее уточняли, что перед убийством женщина успела позвонить в дежурную часть. Прибывшие на место правоохранители обнаружили следы автомобильных шин на снегу, которые привели к оврагу возле автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский, где было найдено тело, передает «Радиоточка НСН».
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