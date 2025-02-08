Дочь экс-мэра Самары Тархова признали потерпевшей по делу о его убийстве

Теперь она может подать иск о возмещении материального ущерба к подозреваемой — внучке убитых, сообщили РИА «Новости» правозащитники.



В 2022 году дочь экс-мэра признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей. За это она получила семь лет колонии общего режима.

Ранее в Самаре были убиты бывший мэр города и его жена Наталья. В их убийстве заподозрили внучку Екатерину, она арестована, сообщили в Следственном комитете, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В свою очередь депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев сообщил НСН, что в Самаре новости о жестоком убийстве бывшего мэра Тархова вызвали шок, потому что человек он был добродушный, в криминале не участвовал.

