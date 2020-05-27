Глава Погранслужбы назвал беспрецедентными меры на границе РФ

Пандемия коронавирусной инфекции заставила принять беспрецедентные меры на границе Российской Федерации. Обеспечены регулирование и контроль за трансграничным перемещением людей. Об этом заявил ТАСС первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Он отметил, что в условиях проводимых мероприятий по противодействию распространению COVID-19 в самые сжатые сроки была преобразована служебная деятельность подразделений пограничного контроля в пунктах пропуска.





Это было необходимо, в том числе, в связи с обеспечением новых условий приёма граждан по прибытии из-за границы, особенно из государств с наиболее проблемной эпидемиологической обстановкой, передает RT.

Причём. По словам Кулишова, перед началом пандемии число пересекающих российскую границу достигло одного из максимальных показателей, особенно ссо сопредельными странами. При этом, отказ во въезде получили незначительное число граждан от общего потока. Таких оказалось около 60 тысяч.

