Глава Подмосковья призвал к особой заботе о пожилых в пандемию
26 октября 202019:44
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Путин подписал указ о стратегии развития Арктической зоны
- Делом об убийстве депутата Петрова займётся центральный аппарат СК
- Путин поручил разработать меры для поддержки ИЖС
- Рогозин высказался против повторения Россией космических проектов США
- Пашинян: Армения готова к компромиссу, но не к капитуляции
26 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru