Глава Подмосковья призвал к особой заботе о пожилых в пандемию

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:КоронавирусПодмосковьеАндрей Воробьев
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