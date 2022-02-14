Глава Подмосковья поручил отказаться от подъемников на остановках РЖД
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с подъемниками на переходе в Балашихе. Об этом сообщает «Радио 1».
Так, на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом областного правительства показали видеоролик, где жители жаловались на неработающие подъемники. Воробьев поручил в быстро решить проблему с подъемником на Зеленой улице в подмосковной Балашихе.
По словам зампреда правительства Московской области Анны Кротовой, из трех установленных подъемников один, который ведет на островную платформу, не работает, а два других все время ломаются.
«Лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом», – сказал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что от подъемников нужно отказаться «раз и навсегда».
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