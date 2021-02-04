Глава Подмосковья пообещал открыть ночные клубы к концу недели
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что к концу текущей недели планируется снять оставшиеся в регионе ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
По его словам, в Подмосковье отмечается снижение выявленных случаев заболевания и власти смогут «найти возможность снять все ограничения», в том числе разрешить работу ресторанов и ночных клубов.
«Мы смотрим, на этом балансируем... Будут и дискотеки», - добавил Воробьев.
Ранее губернатор Московской области заявил, что ограничения, введённые из-за COVID-19 ограничения снимут, когда количество фиксируемых случаев заражения в сутки будет «меньше 900 в день». При этом Воробьёв отметил, что требование носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию, сохранится ещё долгое время.
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