Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве жилья для военных
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как решается вопрос строительства новых квартир и улучшения жилищных условий для военных, этим занимаются и в региональном правительстве, и в Минобороны России.
«Нас здесь все время благодарят: и за детский сад, и за школу. Но командир дальше пошел, он сейчас берет следующую высоту на гражданском направлении – это строительство жилья нового. Занимайтесь своим делом, а мы на гражданке, как говорят, будем заниматься своим», - сказал губернатор в интервью на радио Sputnik.
Он отметил, что региональное правительство и Минобороны РФ будут сообщать военным о последних новостях строительства жилья, его характеристиках и будущем расположении. Один из бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке поблагодарил Андрея Воробьева за поддержку семей военных и отметил, что о них заботятся и не забывают.
Так, губернатор сообщил, что для детей участников специальной военной операции из Московской области организуют новогодний праздник, пока их отцы выполняют задачи по защите Родины. Воробьев подчеркнул, что провел разговор с женами офицеров и пообещал им, что детей ждут новогодние чудеса и концерты. Также он указал, что пока мужчины находятся на передовой, они могут не переживать за то, что об их детях позаботятся.
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