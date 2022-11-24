Глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве жилья для военных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как решается вопрос строительства новых квартир и улучшения жилищных условий для военных, этим занимаются и в региональном правительстве, и в Минобороны России.

«Нас здесь все время благодарят: и за детский сад, и за школу. Но командир дальше пошел, он сейчас берет следующую высоту на гражданском направлении – это строительство жилья нового. Занимайтесь своим делом, а мы на гражданке, как говорят, будем заниматься своим», - сказал губернатор в интервью на радио Sputnik.

Он отметил, что региональное правительство и Минобороны РФ будут сообщать военным о последних новостях строительства жилья, его характеристиках и будущем расположении. Один из бойцов 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке поблагодарил Андрея Воробьева за поддержку семей военных и отметил, что о них заботятся и не забывают.

Так, губернатор сообщил, что для детей участников специальной военной операции из Московской области организуют новогодний праздник, пока их отцы выполняют задачи по защите Родины. Воробьев подчеркнул, что провел разговор с женами офицеров и пообещал им, что детей ждут новогодние чудеса и концерты. Также он указал, что пока мужчины находятся на передовой, они могут не переживать за то, что об их детях позаботятся.

