Глава Подмосковья: 80% больных COVID-19 в регионе не вакцинированы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 80% госпитализированных с COVID-19 в регионе не вакцинированы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы Подмосковья, среди госпитализированных много людей старше 50 и старше 60, и те из них, кто не привился от коронавируса, переносят болезнь «очень серьезно».
Воробьев отметил, что ранее в четверг, 28 октября руководство региона проанализировало возрастной состав пациентов ковидных госпиталей Подмосковья. По его данным, на койках «восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Компания Facebook изменит название на Meta уже в четверг
- Молдавия закупит у «Нафтогаза» 1,5 млн кубометров газа
- Адвоката, защищающего Ивана Сафронова, объявили в розыск
- Роскомназдор вынес предупреждение «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуальности
- В Петербурге объявили о ночных ограничениях с 8 ноября
- Президент Молдавии поручила больницам и госучреждениям экономить энергию
- Сечин предрек конец эпохи дешевой энергии
- Сайт Deutsche Welle заблокировали в Белоруссии
- Салонам «Билайн» и «Мегафон» грозит штраф за нарушение режима «нерабочих дней»
- Захарова: Россия не исключает ухудшения ситуации на юго-востоке Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru