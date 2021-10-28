Глава Подмосковья: 80% больных COVID-19 в регионе не вакцинированы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 80% госпитализированных с COVID-19 в регионе не вакцинированы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Подмосковья, среди госпитализированных много людей старше 50 и старше 60, и те из них, кто не привился от коронавируса, переносят болезнь «очень серьезно».

Воробьев отметил, что ранее в четверг, 28 октября руководство региона проанализировало возрастной состав пациентов ковидных госпиталей Подмосковья. По его данным, на койках «восемь человек из десяти, то есть 80% невакцинированных, и как правило, это 50+».


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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:ПодмосковьеВакцинацияАндрей Воробьёв
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