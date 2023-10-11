Глава почты в Тамбовской области присвоила более 1 млн руб.

Руководительница подразделения почтовой связи по Тамбовской области задержана по подозрению в присвоении более одного миллиона рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

По информации ФСБ, женщина начала пользовалась в личных целях служебным статусом с конца 2019 года. С того времени она присваивала деньги, которые находились на балансе организации с государственным участием.

Сейчас следственные действия продолжаются. Подозреваемую проверяют на совершение иных противозаконных эпизодов, передает ТАСС. Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о присвоении или растрате.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Красноярском крае местное министерство культуры региона обвинили в присвоении, ни много ни мало, целого «Фестиваля Дмитрия Хворостовского».

