Глава почты в Тамбовской области присвоила более 1 млн руб.
Руководительница подразделения почтовой связи по Тамбовской области задержана по подозрению в присвоении более одного миллиона рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.
По информации ФСБ, женщина начала пользовалась в личных целях служебным статусом с конца 2019 года. С того времени она присваивала деньги, которые находились на балансе организации с государственным участием.
Сейчас следственные действия продолжаются. Подозреваемую проверяют на совершение иных противозаконных эпизодов, передает ТАСС. Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о присвоении или растрате.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Красноярском крае местное министерство культуры региона обвинили в присвоении, ни много ни мало, целого «Фестиваля Дмитрия Хворостовского».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru