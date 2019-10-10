Глава ПФР раскрыл размер будущих пенсий
Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховых пенсий, сообщает RT.
В ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов он заявил, что страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит в 2020 году 16,4 тыс. рублей, а в 2022 году она возрастет до 18,3 тыс. рублей.
Ранее СМИ сообщили, что в России собираются разработать нормативную базу для развития негосударственной пенсии. Проект должны подготовить до конца года.
Авторы предлагают мотивировать россиян самим откладывать себе на будущую пенсию, сообщает РЕН ТВ.
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