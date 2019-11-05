Глава ОП: На слушания по бюджету зарегистрировано свыше 1100 человек

На публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., зарегистрировались более тысячи человек. Об этом заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Он заявил, что к участию в общественных слушаниях приглашены жители столицы, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти столицы, общественных объединений, а также все заинтересованные лица.

Напомним, на минувшей неделе депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.». Документ был внесён на рассмотрение мэром столицы Сергеем Собяниным. Отметим, проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в следующем году доходы городского бюджета увеличатся на 8,0% - по отношению к предшествующему году, а в 2021 и 2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год.