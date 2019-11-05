Глава ОП: На слушания по бюджету зарегистрировано свыше 1100 человек
На публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., зарегистрировались более тысячи человек. Об этом заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Он заявил, что к участию в общественных слушаниях приглашены жители столицы, члены Общественной палаты Москвы, представители органов государственной власти столицы, общественных объединений, а также все заинтересованные лица.
Напомним, на минувшей неделе депутаты Мосгордумы большинством голосов приняли проект закона Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.». Документ был внесён на рассмотрение мэром столицы Сергеем Собяниным. Отметим, проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в следующем году доходы городского бюджета увеличатся на 8,0% - по отношению к предшествующему году, а в 2021 и 2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год.
Ранее НСН писала, что в проекте бюджета Москвы на 2020 год, а также плановый период (2021-2022 гг.) на сферу образования будет выделено на 25% больше средств, чем в 2019-ом. Об этом заявил замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев. По его словам, бюджет на образование на следующий год составляет 415 млрд руб. В общей сложности на 2020-2022 гг. предусмотрены бюджетные средства в объеме 1 трлн 278,6 млрд руб.
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