Онищенко о бунте онкологов: Смотрю на это с болью!

«Прецедентом это не будет, это явно не относится к общей ситуации. Эта ситуация связана со сменой руководства, которое имеет свое видение управления. Когда собирается вместе некоторое количество уникальных специалистов в своей области, их трудно сводить к одному знаменателю. А сейчас там идет смена одной команды другой, наверное, не без издержек в управлении этим процессом. В любом случае, это будет записано в пассив руководству института, потому что искусство управлять – это уметь предвидеть, уметь демпфировать ситуацию, не доводя ее до такой острой фазы. Тем более что речь идет о детском отделении. Нужно иметь в виду и то, что это касается всей медицинской корпорации в глазах общества. Проводить пресс-конференцию было н самой лучшей идеей. Я с болью на это все смотрю», - посетовал Онищенко.

Напомним, в июне 2019 года директором НИИ детской онкологии и гематологии назначили Светлану Варфоломееву. 30 сентября врачи НИИ заявили, что ее команда ведет аппаратную борьбу и «терроризирует» коллектив через «несправедливые» начисления зарплаты. Онкологи считают, что таким образом пытаются выдавить неугодных. Они потребовали отстранить руководство НИИ детской онкологии, сделать прозрачным начисление зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.