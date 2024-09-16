Глава ОНФ: Почти 60% россиян хотели бы иметь больше детей
Более половины россиян (59%) хотели бы иметь больше детей, заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, передает РИА Новости.
Он назвал основные причины, которые мешают гражданам заводить больше детей сегодня. По его словам, треть опрошенных назвали сдерживающим фактором отсутствие информации по мерам поддержки семей с детьми. Также треть опрошенных называют отсутствие уверенности в завтрашнем дне основной причиной.
Рождаемость в России упала до исторического минимума, следует из данных Росстата. За первое полугодие 2024 года родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года.
Рождаемость в 2023 году была рекордно низкой с 1999 года. В начале лета этого года число новорожденных упало на 6% до 98,6 тысячи. За первое полугодие зафиксировали рост естественной убыли населения — 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за этот же период 2023 года, но убыль населения компенсируется миграционным приростом на 20%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru