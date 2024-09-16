Глава ОНФ: Почти 60% россиян хотели бы иметь больше детей

Рождаемость в России упала до исторического минимума, следует из данных Росстата. За первое полугодие 2024 года родились 599,6 тысячи детей, что на 16,6 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рождаемость в 2023 году была рекордно низкой с 1999 года. В начале лета этого года число новорожденных упало на 6% до 98,6 тысячи. За первое полугодие зафиксировали рост естественной убыли населения — 321,5 тысячи человек, что на 49 тысяч больше, чем за этот же период 2023 года, но убыль населения компенсируется миграционным приростом на 20%, передает «Радиоточка НСН».

