Глава омского Минздрава предложил фельдшеру ходить в соседский туалет

Мураховский заявил, что властям удалось договориться с соседями частного дома, где находится ФАП, чтобы фельдшер мог пользоваться санузлом.

Ранее местная активистка Анна Павличук пожаловалась врио губернатора Виталию Хоценко на отсутствие туалета в ФАПе деревни Березянка. Она добавила, что фельдшер недоволен этой ситуацией, и жители двух населенных пунктов, которые обслуживает медпункт, могут лишиться медика.



При этом в региональном Минздраве сообщили, что фельдшер все же решил уволиться, но не из-за отсутствия туалета для фельдшеров, а по семейным обстоятельствам.

Мураховский - бывший главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, в которой после отравления лежал Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов).

