Глава омского Минздрава предложил фельдшеру ходить в соседский туалет
Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский предложил фельдшеру из деревенского фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), где нет туалета, ходить к соседям, пока руководство не найдет соответствующее помещение. Его слова приводит РИА Новости.
Мураховский заявил, что властям удалось договориться с соседями частного дома, где находится ФАП, чтобы фельдшер мог пользоваться санузлом.
Ранее местная активистка Анна Павличук пожаловалась врио губернатора Виталию Хоценко на отсутствие туалета в ФАПе деревни Березянка. Она добавила, что фельдшер недоволен этой ситуацией, и жители двух населенных пунктов, которые обслуживает медпункт, могут лишиться медика.
При этом в региональном Минздраве сообщили, что фельдшер все же решил уволиться, но не из-за отсутствия туалета для фельдшеров, а по семейным обстоятельствам.
Мураховский - бывший главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, в которой после отравления лежал Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников: Товарооборот России и КНР превысит 200 млрд долларов в 2023 году
- ВЦИОМ: Путину доверяют 77 процентов россиян
- Мишустин сообщил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2%
- Гутерриш: скорого разрешения кризиса на Украине не предвидится
- Совфед решил открыть осеннюю сессию раньше запланированного
- Шойгу вручил высшие государственные награды участникам спецоперации
- Проезд по М-12 от Москвы до Арзамаса обойдётся в 2,8 тысячи рублей
- Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air
- ЕС хочет возвращения России в зерновую сделку
- Путин и Собянин открыли участок трассы М-12 Москва-Казань
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru