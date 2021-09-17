Глава Общественного штаба: Миллион москвичей уже проголосовали онлайн

Уже более миллиона москвичей проголосовали дистанционным электронным способом. Такую статистику первого дня выборов обнародовал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

На этот час явка онлайн избирателей составляет 50% от всех зарегистрированных на этот формат голосования. Дистанционно можно высказать свою позицию как на выборах депутатов Госдумы, так и на довыборах в Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино.

Как отмечают в штабе, высокую активность к дистанционному электронному голосованию избиратели - москвичи начали проявлять с самого утра первого из трёх дней выборов. Система функционирует стабильно. Проголосовать онлайн можно в любой момент до 20:00 19 сентября.

