Глава Новой Каховки заявил об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
Угрозы для работы Северо-Крымского канала на данный момент нет. Об этом заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости.
«Канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым», — подчеркнул чиновник.
Ранее Леонтьев предупредил, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится на много лет вперед. Таким образом, Крым столкнулся бы с угрозой остаться без воды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 554 / сут.
Умерли
391 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 213 / сут.
- СМИ: ЕС хочет изолировать российскую делегацию на саммите G20
- Минфин США: Индия сможет закупать нефть из России дороже ценового потолка
- Глава Новой Каховки заявил об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
- Глава Курчатовского института допустил появление коронавируса со смертностью 90%
- СМИ: Суда с выключенными датчиками о локации заметили около «Северных потоков» перед ЧП
- В ООН анонсировали отправку первой партии российских удобрений в Малави
- Шольц: Германия намеренно не вводила санкции против российского газа
- Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на Белгородскую и Курскую области
- Нидерланды согласились разблокировать поставки удобрений из России
- Минпросвещения: выпускников школ в новых регионах России в 2023 году освободят от ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru