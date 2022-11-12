Глава Новой Каховки заявил об отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала

Угрозы для работы Северо-Крымского канала на данный момент нет. Об этом заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с РИА Новости.

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«Канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым», — подчеркнул чиновник.

Ранее Леонтьев предупредил, что в случае прорыва дамбы Каховской ГЭС подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится на много лет вперед. Таким образом, Крым столкнулся бы с угрозой остаться без воды, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:РегионыКрым
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