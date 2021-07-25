Глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко умер на 70 году жизни

Генеральный директор НМИЦ гематологии Валерий Савченко скончался на 70-м году жизни. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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Савченко был сотрудником Гематологического научного центра с 1988 года. Под его руководством в России начались работы по применению трансплантации костного мозга, а также была создана врачебная школа терапии и фундаментальных исследований лейкозов и лимфом, отмечают в Минздраве.

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ФОТО: pixabay.com
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