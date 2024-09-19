Медиахолдинг News Media объявил о ребрендинге, сменив название на News Media Holding. Как рассказали НСН в компании, основными задачами изменения являются формирование нового восприятия холдинга и демонстрация аудитории ценностей компании.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов также объяснил перемены в организации стремлением усилить имидж бренда.

«За последнее время холдинг прошел большой путь, а наша уникальная команда профессионалов проделала колоссальную работу по созданию глобальных проектов. Мы добавили Holding в название бренда, чтобы показать, что наши проекты входят в большую группу компаний, которая стала лидером отрасли», - заявил Иксанов.

Кроме того, компания сменила логотип и его основной цвет.

«Мятный цвет отражает новизну информации в медиаполе, а само изображение – роль холдинга как информационного фильтра в работе с информацией», - говорится в сообщении NMH.

News Media Holding был основан в 2001 году. На сегодняшний день среди его активов числятся Mash, Mash регионы, SHOT, LIFE, Super, Gigarama, Неопра, блин!, газета Жизнь и Five Public.

