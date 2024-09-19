Медиахолдинг News Media объявил о ребрендинге
Медиахолдинг News Media объявил о ребрендинге, сменив название на News Media Holding. Как рассказали НСН в компании, основными задачами изменения являются формирование нового восприятия холдинга и демонстрация аудитории ценностей компании.
Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов также объяснил перемены в организации стремлением усилить имидж бренда.
«За последнее время холдинг прошел большой путь, а наша уникальная команда профессионалов проделала колоссальную работу по созданию глобальных проектов. Мы добавили Holding в название бренда, чтобы показать, что наши проекты входят в большую группу компаний, которая стала лидером отрасли», - заявил Иксанов.
Кроме того, компания сменила логотип и его основной цвет.
«Мятный цвет отражает новизну информации в медиаполе, а само изображение – роль холдинга как информационного фильтра в работе с информацией», - говорится в сообщении NMH.
News Media Holding был основан в 2001 году. На сегодняшний день среди его активов числятся Mash, Mash регионы, SHOT, LIFE, Super, Gigarama, Неопра, блин!, газета Жизнь и Five Public.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медиахолдинг News Media объявил о ребрендинге
- В МХТ опровергли информацию о госпитализации Константина Хабенского
- СМИ: Телефон Москвича взорвался во время атаки в Ливане
- Харламов объявил о закрытии «старого» Comedy Club и открытии «нового»
- Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине удары вглубь России
- ФТС обнаружила лабораторию по производству метадона в Московской области
- Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении
- Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
- СКР озвучил версии крушения вертолета в Приамурье
- Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru