Глава МВД: Число преступлений с использованием оружия сократилось в России на 15%
В России заметно сократилось число преступлений с использованием оружия, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2023 год.
«Число преступлений с использованием оружия снизилось почти на 15%», - сказал он.
Как добавил Колокольцев, органами внутренних дел установлены лица, совершившие почти 900 тысяч противоправных деяний.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами деятельности МВД России является борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru