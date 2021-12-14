Глава МВД утвердил правила вскрытия автомобилей в отсутствие владельца

Ранее Госдума приняла законопроект, предусматривающий расширение полномочий полицейских и изменение перечня оснований для вскрытия транспортных средств.

Согласно новым правилам, не менее чем за сутки до вскрытия авто гражданина необходимо уведомить о процедуре, сделать это можно по почте, телефону или через интернет. Разрешено использовать «информационно-телекоммуникационные сети». В уведомлении должны быть указаны дата, время, место и основания вскрытия транспорта и сведения об обстоятельствах процедуры.

