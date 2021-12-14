Глава МВД утвердил правила вскрытия автомобилей в отсутствие владельца
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев утвердил порядок вскрытия автомобилей сотрудниками полиции в отсутствие владельца в случае необходимости. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее Госдума приняла законопроект, предусматривающий расширение полномочий полицейских и изменение перечня оснований для вскрытия транспортных средств.
Согласно новым правилам, не менее чем за сутки до вскрытия авто гражданина необходимо уведомить о процедуре, сделать это можно по почте, телефону или через интернет. Разрешено использовать «информационно-телекоммуникационные сети». В уведомлении должны быть указаны дата, время, место и основания вскрытия транспорта и сведения об обстоятельствах процедуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru