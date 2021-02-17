Совфед одобрил наказание до 15 лет тюрьмы за склонение в сети к приёму наркотиков

Совет Федерации проголосовал за закон о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.

Повышенная ответственность предусмотрена за склонение к употреблению запрещённых веществ, если таковое привело по неосторожности к смерти двух или более лиц. В этом случае срок заключения увеличивается до 12 - 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Документ разработан в контексте Стратегии государственной антинаркотической политики России.

