Совфед одобрил наказание до 15 лет тюрьмы за склонение в сети к приёму наркотиков
Совет Федерации проголосовал за закон о лишении свободы на срок до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков с использованием интернета. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.
Повышенная ответственность предусмотрена за склонение к употреблению запрещённых веществ, если таковое привело по неосторожности к смерти двух или более лиц. В этом случае срок заключения увеличивается до 12 - 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
Документ разработан в контексте Стратегии государственной антинаркотической политики России.
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