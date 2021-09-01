Златая цепь на шее той: Драгоценности нашли при обыске у главы районной ГИБДД в Ростовской области

Драгоценности и незаконно хранящееся оружие обнаружены в ходе обыска у начальника ГИБДД Миллеровского района Ростовской области Александра Чмыхалова, в отношении которого расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. При этом владел оружием сотрудник на законных основаниях, передает ТАСС.

Как сообщило региональное управление Следственного комитета на своём сайте, всего по делу проходят трое сотрудников районной Госавтоинспекции. По версии следствия, в 2020-2021 годах они не привлекали к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам дела, именно Чмыхалов заставлял своих подчиненным отпускать нарушителей ПДД. При обыске у него также нашли дорогие часы и толстую золотую цепь.

