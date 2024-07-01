Глава МВД: Число преступлений, связанных с незаконной миграцией, удвоилось
В России более чем вдвое увеличилось число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, видео выступления опубликовано в официальном Telegram-канале.
Он отметил, что все ведомства активизировали работу по данному направлению. При этом, по его словам, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в РФ иностранными гражданами в этом году, сократилось почти на 8%.
Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, МВД завершило первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».
При этом правоохранители закрыли въезд в РФ 100 тысячам иностранцев — на 55% больше, чем годом ранее. Как отметила Волк, в 2023 году за пределы страны удалили около 110 тысяч человек, это почти вдвое превышает показатели в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянка Александрова снялась с Уимблдона из-за болезни
- СМИ: Испания перебросила военных в Словакию в рамках стратегии НАТО против РФ
- Росавиация с августа начнёт сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов
- В Раде сообщили, что заложили в украинский бюджет проведение выборов
- «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука
- СМИ: В Подмосковье ограбили дом экс-гендиректора «Росгосстраха»
- Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной через посредников
- Глава МВД: Число преступлений, связанных с незаконной миграцией, удвоилось
- Упавшую с высоты туристку спасли в горах Сочи
- СМИ: Вратарь Шунин покинул московское «Динамо»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru