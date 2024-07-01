Глава МВД: Число преступлений, связанных с незаконной миграцией, удвоилось

Более 30 тысяч иностранцев выслали из России с начала года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, МВД завершило первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024».

При этом правоохранители закрыли въезд в РФ 100 тысячам иностранцев — на 55% больше, чем годом ранее. Как отметила Волк, в 2023 году за пределы страны удалили около 110 тысяч человек, это почти вдвое превышает показатели в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

