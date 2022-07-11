Глава Московской области рассказал Путину о восстановлении школ в ДНР
Власти Подмосковья считают для себя приоритетом оказание помощи Донбассу. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о восстановлении школ, сообщается на сайте Кремля.
«За нами закреплены два района, наши ребята работают там: восстанавливаем школы прежде всего к 1 сентября, мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слаженно вместе с федеральными структурами, считаем это тоже нашим приоритетом», - сказал Андрей Воробьев.
Ранее сообщалось, что жители Подмосковья за несколько дней собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев Донбасса.
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