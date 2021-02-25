Глава многодетной семьи в ЯНАО подозревается в убийстве супруги

Глава семейства в Ямало-Ненецком автономном округе подозревается в убийстве супруги, сообщает следственное управление СК РФ региона.

23 февраля в Ноябрьске в подъезде дома в ходе конфликта с супругой 37-летний мужчина нанес женщине несколько ударов ножом и избил ее. Среди свидетелей - соседка подозреваемого. Женщина вмешалась в конфликт, после чего мужчина занес раненую супругу домой, где она скончалась до прибытия медиков.

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По факту убийства заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. Семья, в которой погибла мать, является многодетной, сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года в Санкт-Петербурге 25-летняя фотомодель убила своего мужа. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в расправе Лилию Судакову.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:УбийстваСемья
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