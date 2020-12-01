В Санкт-Петербурге модель зарезала мужа из ревности

В Санкт-Петербурге 25-летняя модель убила своего мужа. Об этом сообщает издание «78».

Отмечается, что сообщение о том, что в квартире в одном из домов на Гагаринской улице ранен мужчина, поступило с службу скорой помощи.

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Пострадавший был госпитализирован, позднее он скончался в больнице. Молодую женщину правоохранители задержали на месте происшествия, сейчас она находится в следственном изоляторе. Известно, что модель нанесла мужу ножевое ранение из ревности.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:УбийствоСанкт-Петербург
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