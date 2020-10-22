Глава Минздрава РФ уйдёт на «удалёнку» из-за коронавируса в семье
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса, который подтвердился у одного из членов семьи, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
По словам Кузнецова, сам глава ведомства чувствует себя хорошо. Он отметил, что для защиты здоровья сотрудников министерства Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию и работать удалённо. На публичных мероприятиях Минздрав будет представлять первый замминистра Игорь Каграманян.
В сентябре коронавирус обнаружили у отца министра культуры Ольги Любимовой, которая также уходила на самоизоляцию и работала удалённо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru