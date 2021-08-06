Глава Минздрава предупредил об опасности мутаций коронавируса
Об опасности мутаций COVID-19 предупредили в Минздраве. Глава ведомства Михаил Мурашко считает, что коронавирус стало сложнее лечить из-за появления новых штаммов. Об этом пишет Газета.ru.
По его словам, сейчас тяжело болеют не только люди старшего возраста, но и молодежь. Заболевание сложнее лечить, вирус становится более заразным, единственная защита – это прививки от него.
Ранее главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, что коронавирус становится все более непредсказуемым. Среди зараженных стало больше представителей молодежи. Также врач напомнила, какие органы страдают больше всего при заражении COVID-19.
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