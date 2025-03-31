Глава Минздрава поддержал предложение повысить возраст молодежи
31 марта 202511:20
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал идею о повышении возраста молодежи. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам главы Минздрава, такое предложение вполне рационально.
«Многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — указал Мурашко.
Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предположил, что в России могут на законодательном уровне увеличить возраст молодежи до 40 лет, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru