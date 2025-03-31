Глава Минздрава поддержал предложение повысить возраст молодежи

По словам главы Минздрава, такое предложение вполне рационально.

«Многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — указал Мурашко.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предположил, что в России могут на законодательном уровне увеличить возраст молодежи до 40 лет, напоминает RT.

