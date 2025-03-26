«Биологию не обманешь»: Повышение возраста молодежи до 40 лет назвали бессмысленным

«Я не очень большой сторонник таких передвижек, я не понимаю, зачем это делать. С точки зрения экономики это ничего не поменяет, так как возраст молодежи для экономики – это все-таки возраст до 30 лет. После этого молодежь приобретает опыт и вливается в рынок труда. Изменение возрастного ценза может привести к тому, что ученые до 40 лет могут участвовать в грантах для молодежи, это расширит количество лиц таких мероприятий. Я думаю, что на этом положительные изменения закончатся», - отметил он.

По его словам, с социальной точки зрения это может привести к рассуждениям о повышении пенсионного возраста.

«С социальной точки зрения трогать возраст не стоит, так как потом, возможно, будет нормально восприниматься и повышение пенсионного возраста. Это частично может расширить доступ к социальным программам. Что касается мер поддержки молодых семей, там много факторов, не только возраст. Как минимум, наличие детей. В контексте демографии это никак не сработает. Поэтому особого смысла в этом не вижу», - добавил Сафонов.

Собеседник НСН подчеркнул, что сегодня нет и «медицинских» показаний для повышения возраста молодежи.

«Человек развивается до определенного периода времени, а потом начинается старение. Молодой возраст – это когда человек находится в стадии биологического развития. Поэтому эти биологические рамки передвинуть никто не может. Образ жизни повлиял на здоровье сегодня. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения, прим. НСН) фиксирует увеличение числа хронических заболеваний даже среди детей. Поэтому со здоровьем это точно не связано, наоборот происходит омоложение болезней – например, инсультов. Поэтому так легко поступать с понятием «молодежь» не нужно», - заключил он.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею увеличения возраста, к которому относится молодежь. Онищенко подчеркнул, что средняя продолжительность жизни увеличивается, возрастная структура меняется. При этом в случае повышения возраста молодежи необходимо избежать административного давления и обосновать, что изменения дадут экономике и науке, передает «Радиоточка НСН».

