Глава Минздрава оценил ситуацию с темпами распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России крайне напряженная. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил глава Минздрава, несмотря на то, что темпы распространения инфекции немного замедлились, наблюдается прирост количества заболевших.

По словам Мурашко, сегодня не задействованы 18% коечного фонда страны, однако при этом койки зарегистрированы под пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 25 704 новых случая заражения коронавирусом, 21 932 россиянина вылечились, 799 пациентов скончались. С начала пандемии в стране зарегистрировано 5 907 999 случаев заболевания, 5 300 908 случаев выздоровления, 146 868 смертей.

