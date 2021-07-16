Глава Минздрава оценил ситуацию с темпами распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России крайне напряженная. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
Как отметил глава Минздрава, несмотря на то, что темпы распространения инфекции немного замедлились, наблюдается прирост количества заболевших.
По словам Мурашко, сегодня не задействованы 18% коечного фонда страны, однако при этом койки зарегистрированы под пациентов с COVID-19.
За минувшие сутки в РФ подтвердили 25 704 новых случая заражения коронавирусом, 21 932 россиянина вылечились, 799 пациентов скончались. С начала пандемии в стране зарегистрировано 5 907 999 случаев заболевания, 5 300 908 случаев выздоровления, 146 868 смертей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- Фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко получил гран-при «Особого взгляда» в Каннах
- Собянин: В Москве 70% работников прошли вакцинацию
- Ученый назвал наиболее вероятной версию об утечке коронавируса из лаборатории
- Глава Минздрава оценил ситуацию с темпами распространения COVID-19 в России
- Стала известна причина отказа двигателей совершившего жесткую посадку Ан-28
- Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии
- «Из трупов складывают трафик»: Шнуров написал стихотворение про Мамонова и МакSим
- Путин назначил нового замглавы МВД России
- Взрыв емкости с ацетоном произошел на заводе в Дзержинске
- Росавтодор анонсировал повышение тарифа «Платона» с февраля 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru