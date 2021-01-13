Глава Минцифры Шадаев подхватил коронавирус
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заразился коронавирусом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
По словам вице-премьера, его коллега эффективно справляется с COVID-19 и уже пошёл на поправку. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что один из депутатов попал в реанимацию с тяжёлой формой коронавируса. Всего, по словам Володина, заболевание уже перенесли более трети народных избранников.
Как напоминает NEWS.ru, COVID-19 унёс жизни двух парламентариев – члены фракции КПРФ Валентин Шурчанов и Ваха Агаев. Члены правительства РФ в основном болели весной и летом, в том числе, премьер-министр Михаил Мишустин. Коронавирус также перенёс министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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