Глава Минцифры Шадаев подхватил коронавирус

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заразился коронавирусом. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, его коллега эффективно справляется с COVID-19 и уже пошёл на поправку. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что один из депутатов попал в реанимацию с тяжёлой формой коронавируса. Всего, по словам Володина, заболевание уже перенесли более трети народных избранников.

Как напоминает NEWS.ru, COVID-19 унёс жизни двух парламентариев – члены фракции КПРФ Валентин Шурчанов и Ваха Агаев. Члены правительства РФ в основном болели весной и летом, в том числе, премьер-министр Михаил Мишустин. Коронавирус также перенёс министр здравоохранения Михаил Мурашко.

