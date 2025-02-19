Глава Минцифры Шадаев допустил введение запрета на спам-звонки уже летом
Ввести запрет в России на рекламные спам-звонки уже возможно получиться этим летом, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».
По его словам, эти меры предусматривает законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который был разработан кабмином РФ и уже внесен на рассмотрение депутатами Государственной Думы РФ.
«При этом все звонки, исходящие от организаций и входящие для абонентов, будут идентифицированы», - уточнил министр.
Ранее Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru