Глава Минцифры Шадаев допустил введение запрета на спам-звонки уже летом

По его словам, эти меры предусматривает законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, который был разработан кабмином РФ и уже внесен на рассмотрение депутатами Государственной Думы РФ.

«При этом все звонки, исходящие от организаций и входящие для абонентов, будут идентифицированы», - уточнил министр.

Ранее Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

