Глава Минцифры предложил наказывать за низкие темпы внедрения российского софта
24 ноября 202116:47
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Путин согласился с идеей.
Минцифры ранее предложило обязать иностранные видеосервисы платить за онлайн-трафик. Такая мера содержится в финальной версии "дорожной карты" поддержки телеком-отрасли, которую готовит министерство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Глава Минцифры предложил наказывать за низкие темпы внедрения российского софта
- Эксперты рассказали, повлияет ли обвал турецкой лиры на стоимость путевок
- Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала к МКС с новым модулем
- Жора Крыжовников и Константин Богомолов поставят спектакли в МХТ
- Бензема получил условный срок по делу Вальбуэна
- Голикова назвала дату регистрации детской вакцины от коронавируса
- СМИ: продюсер Марк Рудинштейн пережил инсульт
- Путин привился назальной вакциной от COVID-19
- Экс-адвоката Павленского обвинили в изнасиловании
- Голикова назвала регионы с высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
24 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru