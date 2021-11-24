Глава Минцифры предложил наказывать за низкие темпы внедрения российского софта

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта. Об этом сообщает РИА Новости.

Минцифры намерено ограничить проверку QR-кодов единственным приложением

Отмечается, что Путин согласился с идеей.

Минцифры ранее предложило обязать иностранные видеосервисы платить за онлайн-трафик. Такая мера содержится в финальной версии "дорожной карты" поддержки телеком-отрасли, которую готовит министерство.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ГоскорпорацииНаказание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры