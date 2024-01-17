Число пользователей «Госуслуг» за пять лет удвоилось
17 января 202412:28
С 2019 по 2023 годы число пользователей портала «Госуслуги» выросло практически вдвое, и на сегодняшний день составляет 109 миллионов человек. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.
Летом прошлого года он заявлял, что число верифицированных пользователей на тот момент составляло 103 миллиона человек.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне вскоре смогут открывать бизнес и получать посылки с помощью биометрических данных. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru