Число пользователей «Госуслуг» за пять лет удвоилось

Летом прошлого года он заявлял, что число верифицированных пользователей на тот момент составляло 103 миллиона человек.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне вскоре смогут открывать бизнес и получать посылки с помощью биометрических данных. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».