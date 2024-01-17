Число пользователей «Госуслуг» за пять лет удвоилось

С 2019 по 2023 годы число пользователей портала «Госуслуги» выросло практически вдвое, и на сегодняшний день составляет 109 миллионов человек. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

На «Госуслугах» появилась опция регистрации биометрии без загранпаспорта

Летом прошлого года он заявлял, что число верифицированных пользователей на тот момент составляло 103 миллиона человек.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что россияне вскоре смогут открывать бизнес и получать посылки с помощью биометрических данных. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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