Глава Минцифры назвал хорошим знаком замедление роста зарплат IT-специалистов

По его словам, высокие темпы роста окладов свидетельствовало о «супер разогретости» рынка.

Теперь же, как отметил министр, наступил период, когда рынок выходит из стадии перегрева.

Шадаев связал эту тенденцию с насыщением рынка труда IT-специалистами начального уровня с невысокой заработной платой.

«На рынок пришло много junior-специалистов — у них зарплаты очень низкие, и это влияет на среднюю зарплату по IT-рынку», - пояснил министр.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что число студентов, выбравших IT-специальности, выросло в 2,5 раза, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

