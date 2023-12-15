Глава Минцифры назвал хорошим знаком замедление роста зарплат IT-специалистов
Хорошим знаком для государства и бизнеса в России стало замедление роста зарплат IT-специалистов, заявил глава Минцифры РФ Максуд Шадаев, сообщает «Российская газета».
По его словам, высокие темпы роста окладов свидетельствовало о «супер разогретости» рынка.
Теперь же, как отметил министр, наступил период, когда рынок выходит из стадии перегрева.
Шадаев связал эту тенденцию с насыщением рынка труда IT-специалистами начального уровня с невысокой заработной платой.
«На рынок пришло много junior-специалистов — у них зарплаты очень низкие, и это влияет на среднюю зарплату по IT-рынку», - пояснил министр.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что число студентов, выбравших IT-специальности, выросло в 2,5 раза, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru