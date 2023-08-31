Россиянки стали больше интересоваться работой в IT
В первом полугодии 2023 года количество соотечественниц, желающих найти работу в IT-сфере, увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на главного эксперта HeadHunter по рынку труда Наталью Данину.
По сравнению с первым полугодием 2021 года данный показатель увеличился еще сильнее — на 42%. В среднем россиянки отправляли 143000 резюме в этой отрасли ежемесячно.
При этом, отметила аналитик, мужчины-соискатели проявляют к IT-отрасли меньший интерес: рост числа резюме в первом полугодии 2023 года составил 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и 26% — 2021 года. В среднем мужчины отправляют 294000 активных резюме в месяц.
Данина указала на то, что соотношение резюме мужчин и женщин среди претендентом на должности в IT-отрасли составило 67,3% к 32,7%.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России по-прежнему не хватает разработчиков программ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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