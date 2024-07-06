Глава Минтруда Котяков: Единое пособие на детей в РФ составляет 15 тысяч рублей

Средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей, сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме.

Котяков: При назначении семьям налоговой выплаты будут учитываться дети до 23 лет

В феврале этого года страховые пенсии 31 миллиона неработающих россиян проиндексировали на 7,5%. На такой же процент выросло и единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала, что россияне могут увеличить размер пенсии почти на 6% в течение года, если не будут обращаться за ней после достижения пенсионного возраста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
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