Глава Минтруда Котяков: Единое пособие на детей в РФ составляет 15 тысяч рублей
Средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей, сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме.
В феврале этого года страховые пенсии 31 миллиона неработающих россиян проиндексировали на 7,5%. На такой же процент выросло и единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала, что россияне могут увеличить размер пенсии почти на 6% в течение года, если не будут обращаться за ней после достижения пенсионного возраста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru