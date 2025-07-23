Глава Минтранса призвал аэропорты не допускать нарушений прав пассажиров
Аэропорты при отменах и задержках рейсов не должны допускать нарушения прав граждан. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин, передает пресс-служба Минтранса.
Как отметил глава ведомства, в таких обстоятельствах авиагавани страны «должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допустить нарушения прав пассажиров».
Ранее Никитин посетил аэропорт «Внуково». Министр пообщался с руководством воздушной гавани и подчеркнул необходимость следовать четкому плану действий на случай введения ограничений и отмены самолетов. Пассажиров нужно обеспечить водой, едой и местами для отдыха, пишет RT. При этом все следует подготовить заранее, «не дожидаясь очередей и задержек».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru