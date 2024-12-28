Глава Минспорта Дегтярев назвал Россию союзником WADA

По словам Дегтярева, и Россия, и WADA борются за честный спорт, здоровье атлетов и соблюдение всех правил.

Министр добавил, что Москва выплатила WADA необходимые взносы. «В следующем году WADA должно провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав», — подчеркнул глава Минспорта.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила мнение, что WADA восстановит агентство в правах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

