Глава Минспорта Дегтярев назвал Россию союзником WADA
Российский министр спорта Михаил Дегтярев назвал Россию в эфире телеканал «Россия 24» союзником Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По словам Дегтярева, и Россия, и WADA борются за честный спорт, здоровье атлетов и соблюдение всех правил.
Министр добавил, что Москва выплатила WADA необходимые взносы. «В следующем году WADA должно провести аудит нашей лаборатории и встать на путь восстановления наших прав», — подчеркнул глава Минспорта.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила мнение, что WADA восстановит агентство в правах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru